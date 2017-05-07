ارتفع حجم الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي لتسجل 6ر20 مليار يورو مقابل 4ر20 مليار يورو خلال 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 1%.

وأظهر تقرير التجارة الخارجية لمصر مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي زيادة واردات مصر من معادن ومصنوعاتها بنحو 28 % لتسجل 6ر1 مليار يورو مقابل 3ر1 مليار يورو في العام السابق له، كما ارتفعت واردات الأثاث ومنتجاته بنحو 20 في المائة لتبلغ 127 مليون يورو، مقابل 106 ملايين يورو في 2015 ،فضلا عن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية والتي ارتفعت بنحو16 % لتبلغ 4ر8 مليار يورو، مقابل 3ر7 مليار يورو.

ولفت التقرير إلى تراجع واردات مصر من الحاصلات الزراعية بدون قطن بنحو 26% ليبلغ 894 مليون يورو مقابل 2ر1 مليار يورو، كما انخفضت واردات الصناعات الغذائية بنحو 15% لتبلغ 421 مليون يورو مقابل 493 مليون يورو،وتراجعت واردات الكيماويات والأدوية بنحو 4 % لتسجل 6ر2 مليار يورو مقابل 8ر2 مليار يورو في 2015 .

وأشار إلى انخفاض واردات مصر من الكتب والورق بنحو 3 % لتبلغ506 ملايين يورو مقابل 521 مليون يورو فى 2015.

في المقابل، تراجعت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنحو 8% لتسجل 6ر6 مليار يورو مقابل 2ر7 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات البترول الخام ومنتجاته تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 23% ليبلع 4ر2 مليار يورو مقارنة 1ر3 مليار يورو ، كما انخفضت صادرات الصناعات الغذائية بنحو 15 % لتسجل 94 مليون يورو خلال العام الماضي مقابل 111 مليون يورو فى 2015.

ولفت إلى تراجع صادرات الجلود ومنتجاتها لأسواق دول الاتحاد الأوروبي بنحو 8% لتبلغ 82 مليون يورو مقابل 89 مليون يورو في 2015 ، وانخفضت صادرات الأثاث ومنتجاته بنحو 13% لتسجل 18 مليون يورو مقابل 20 مليون يورو، وشهدت القطن وغزل ومنسوجات وملابس ومفروشات انخفاضا بنحو 5 % لتبلغ 834 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن صادرات المعادن ومصنوعاتها ارتفعت بنحو واحد % لتسجل 447 مليون دولار مقابل 442 مليون دولار ، فيما تضاعفت صادرات الكيماويات والأدوية لتبلغ 639 مليون يورو مقارنة 422 مليون يورو بنسبة نمو بلغت 51 %، كما زادت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية(بدون القطن) لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 11% لتسجل 752 مليون يورو مقارنة 677 مليون يورو.

وزادت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي من الكتب والورق بنحو 5 % لتبلغ 40 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار فى العام السابق له كما ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بنحو 3 % لتبلغ 610 ملايين دولار مقابل 591 مليون دولار فى 2015.