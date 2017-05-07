قام محرك البحث الأول عالميا “جوجل” (في نسخته الفرنسية) مجددا اليوم الأحد بتغيير شعاره بمناسبة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، و ذلك على غرار ما فعله في الدورة الاولى التي أجريت في 23 أبريل الماضي.

فقد استبدلت شركة جوجل الحرف الرابع من اسمها بصورة طاولة صغيرة، وعليها صندوق انتخابات بألوان علم فرنسا (أزرق، أبيض، أحمر)، وعند الضغط على شعار جوجل يدخل المتصفح إلى معلومات عن الانتخابات، ومواضيع ذات صلة بالحدث.