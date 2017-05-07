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فتح «معبر رفح» لليوم الثاني.. وعبور 820 فلسطينياً
معبر رفح البرى

فتح «معبر رفح» لليوم الثاني.. وعبور 820 فلسطينياً

2017-05-07 09:28:28

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح لليوم الثاني من اتجاه واحد لعبور العالقين الفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم، تحت إجراءات أمنية وتفتيشية مشددة.

وأكد مصدر مسؤول بالمعبر، فتح المعبر لمدة 3 أيام بداية من أمس السبت وحتى غدا، مشيرًا إلى أن اليوم الأول لفتح المعبر شهد عبور 820 عالقا فلسطينيًا، وصلوا لصالة السفر الفلسطينية بقطاع غزة، فضلا عن السماح لشاحنات تحمل مواد بناء وبعض البضائع الأخرى.

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