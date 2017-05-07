685 - وفاة مروان بن الحكم، الخليفة الأموي الرابع في دمشق ومؤسس الدولة الأموية الثانية.

1104 - السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران.

1250 - فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة في مصر.

1875 - اليابان وروسيا توقعان على اتفاقية تبادل «ساخالين» وأرخبيل «تيشيما».

1907 - قوات ملك السعودية عبدالعزيز آل سعود تنهي تمرد قام بة زعيم قبيلة مطير فيصل الدويش.

1914 - أول باخرة تعبر قناة بنما.

1920 - تأسيس بنك مصر.

1945 - ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية، وانتهاء النازية.

1946 - تأسيس «شركة طوكيو لهندسة الاتصالات»، وتغير اسم الشركة فيما بعد إلى «سوني»، وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز.

1952 - ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني.

1960 - ليونيد بريجنيف يتولى رئاسه الاتحاد السوفيتي.

1992 - الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأمريكية «إنديفور».

1998 - شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك -iMac.

2002 - تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 843 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي.

2004 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية.

2005 - قائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون يعود إلى لبنان بعد سنوات قضاها في المنفى.

2008 - اشتباكات مسلحة في بيروت وبعض المناطق اللبنانية بين أنصار الموالاة والمعارضة بما يشبه حربًا أهلية مصغرة.

2010 - حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية بدون حصولة على الغالبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل تلقائي.

2012 - فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيسًا لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب.

2016 - السعودية تُعلن عن إعادة هيلكة لعدد من أجهزة الدولة نتج عنها دمج عدد من الوزارات والهيئات واستحداث أخرى.