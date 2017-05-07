 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 09:47 صباحاً
روابط سريعة
حدث في مثل هذا اليوم 7 مايو.. تأسيس بنك مصر
بنك مصر

حدث في مثل هذا اليوم 7 مايو.. تأسيس بنك مصر

2017-05-07 09:46:34

685 - وفاة مروان بن الحكم، الخليفة الأموي الرابع في دمشق ومؤسس الدولة الأموية الثانية.
1104 - السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران.
1250 - فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة في مصر.
1875 - اليابان وروسيا توقعان على اتفاقية تبادل «ساخالين» وأرخبيل «تيشيما».
1907 - قوات ملك السعودية عبدالعزيز آل سعود تنهي تمرد قام بة زعيم قبيلة مطير فيصل الدويش.
1914 - أول باخرة تعبر قناة بنما.
1920 - تأسيس بنك مصر.
1945 - ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية، وانتهاء النازية.
1946 - تأسيس «شركة طوكيو لهندسة الاتصالات»، وتغير اسم الشركة فيما بعد إلى «سوني»، وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز.
1952 - ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني.
1960 - ليونيد بريجنيف يتولى رئاسه الاتحاد السوفيتي.
1992 - الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأمريكية «إنديفور».
1998 - شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك -iMac.
2002 - تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 843 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي.
2004 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية.
2005 - قائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون يعود إلى لبنان بعد سنوات قضاها في المنفى.
2008 - اشتباكات مسلحة في بيروت وبعض المناطق اللبنانية بين أنصار الموالاة والمعارضة بما يشبه حربًا أهلية مصغرة.
2010 - حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية بدون حصولة على الغالبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل تلقائي.
2012 - فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيسًا لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب.
2016 - السعودية تُعلن عن إعادة هيلكة لعدد من أجهزة الدولة نتج عنها دمج عدد من الوزارات والهيئات واستحداث أخرى.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3