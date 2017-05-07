نشر المنتج الفني ومالك شركة “ٍسينرجي” للإنتاج الفني تامر مرسي من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو إعلاني للمسلسل التلفزيوني “عفاريت عدلي علام” والذي يقوم ببطولته الفنان الكبير عادل إمام.

ومن المقرر، أن يتم عرض المسلسل التلفزيوني “عفاريت عدلي علام” في رمضان القادم، وهو من بطولة “الزعيم” عادل إمام والفنانة غادة عادل، والفنانة هالة صدقي، والفنان كمال أبو ريا، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام ومن إنتاج شركة “سينرجي”.