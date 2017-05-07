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«إسكان النواب» تناقش اليوم قانون «التطوير العقاري»
مجلس النواب‎

«إسكان النواب» تناقش اليوم قانون «التطوير العقاري»

2017-05-07 09:26:20

تواصل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشـة مشـروع قانون مقـدم مـن النائب محمد العقاد و95 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري.

وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في اجتماع مشترك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

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