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البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون «الأثريين»
مجلس النواب

البرلمان يناقش اليوم مشروع قانون «الأثريين»

2017-05-07 09:24:31

يبدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار والشؤون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و87 نائبًا آخرين، لإنشاء نقابة للأثريين.

ويعد هذا المشروع من مشروعات القوانين التي حرصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار على عقد جلسات استماع حولها، مع العاملين في مجال الآثار لتحديد الفئات التي لها حق الانضمام لهذه النقابة.

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