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داعية إسلامي يكشف أسباب تأخر زواج الفتاة
أشرف الفيل

داعية إسلامي يكشف أسباب تأخر زواج الفتاة

2017-05-07 09:44:14
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كشف الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، عن أسباب تأخر زواج الفتاة، قائلًا: “ده معناه أن ربنا شال عنها شيء قد يضرها .. فربنا أخر لها الزواج”.

وتابع “الفيل” خلال حواره مع برنامج “فتاوى” المذاع على فضائية “الحياة” اليوم السبت، أن تأخير الزواج قد يتأخر لرفع بلاء قد يقع على هذه الفتاة لينظر الله ماذا ستفعل.
وأضاف  الداعية الإسلامي،  أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدًا ابتلاه.



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