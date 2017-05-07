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بعد إزالة بقعة الزيت.. إعادة فتح «نفق الأزهر»
نفق الازهر

بعد إزالة بقعة الزيت.. إعادة فتح «نفق الأزهر»

2017-05-07 09:21:38

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح “نفق الأزهر”، مرة أخرى، وذلك بعد إغلاقه صباح اليوم الأحد، في أعقاب انقلاب سيارة.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بفتح النفق، بعد أن تمكنت من إزالة بقعة الزيت، التي انتشرت في المنطقة، في أعقاب انقلاب السيارة.

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