ماي تحافظ على تصدرها القوي لاستطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة في بريطانيا

حافظت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على تصدرها القوي لاستطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة التي تجرى الشهر المقبل.

وقال أدريان دروموند من مؤسسة “أوبينيوم” لاستطلاعات الرأي ، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد، إنه كما أظهرت الانتخابات المحلية فإن حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي على طريق تحقيق انتصار على غرار الانتصار الذي حققه توني بلير ومارغريت تاتشر في مجدهما.

وأظهر استطلاع “أوبينيوم” أن حزب المحافظين ما زال متقدما بفارق يبلغ 16 نقطة مئوية على حزب العمال وحصل المحافظون على نسبة تأييد بلغت 46 بالمئة مقابل 30 بالمئة لحزب العمال لكن استطلاعا أجرته مؤسسة يوغوف لصالح صحيفة صنداي تايمز وضع الفارق عند 19 نقطة مئوية.

وتسعى ماي للحصول علي تفويض لخطتها لتنفيذ نتيجة استفتاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي من خلال الخروج من السوق الأوروبية الموحدة.

وقد حقق حزب المحافظين مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت الخميس الماضي على حساب حزب العمال المعارض الرئيسي، وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت في مطلع الأسبوع أنه يتفوق بما يصل إلى 19 نقطة مئوية.