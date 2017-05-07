 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 09:48 صباحاً
روابط سريعة
موعد مناقشة البرلمان لقانون «الإيجار القديم»
مجلس الشعب

موعد مناقشة البرلمان لقانون «الإيجار القديم»

2017-05-07 09:16:45

كشف عضو مجلس النواب، محمد خليفة، عن أن البرلمان من المقرر أن يناقش قانون “الإيجار القديم”، في دور الانعقاد القادم.

وقال خليفة، في تصريحات صحفية، إن القانون وصل إلى البرلمان، منذ بداية دور الانعقاد الحالي، إلا أنه تم تأجيل مناقشته، لحين الإنتهاء من بعض القوانين الأخرى العاجلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، ودعم غير القادرين من الطرف الأخير، ومساعدته على إيجاد سكن بديل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3