كشف عضو مجلس النواب، محمد خليفة، عن أن البرلمان من المقرر أن يناقش قانون “الإيجار القديم”، في دور الانعقاد القادم.

وقال خليفة، في تصريحات صحفية، إن القانون وصل إلى البرلمان، منذ بداية دور الانعقاد الحالي، إلا أنه تم تأجيل مناقشته، لحين الإنتهاء من بعض القوانين الأخرى العاجلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، ودعم غير القادرين من الطرف الأخير، ومساعدته على إيجاد سكن بديل.