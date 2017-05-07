أفادت حكومة مدينة كانج نيونج بشرق كوريا الجنوبية بأن أكثر من 2,500 شخص تلقوا أوامر بتنفيذ عملية إجلاء اليوم الأحد بسبب انتشار حرائق الغابات التي تغذيها الرياح في المدينة الشرقية.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن حوالى 300 شخص فروا من منازلهم بعد أن بدأ الحريق على تلة بالقرب من ديجواليونج وهو ممر جبلي بالقرب من الساحل الشرقي ، وفقا لما ذكره مسئولون بالمدينة.

في السياق ذاته، تضرر نحو 30 منزلا خاصا بسبب الحريق الذي استمر حتى الساعة العاشرة مساءً، بيد أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وقال المسئولون إن السكان احتموا فى المدارس القريبة والمرافق العامة الاخرى.

وكانت حركة المرور على بعض أجزاء الطريق السريع القريب قد قيدت مؤقتا ولكنها عادت إلى وضعها الطبيعي مساءً.

كما أكد المسئولون أنه تم ارسال حوالى 2,700 شخص من بينهم مئات من رجال الاطفاء والجنود وضباط الشرطة والمسئولين الحكوميين للتصدي للحريق حتى صباح اليوم الاحد.

وضربت سلسلة من حرائق الغابات مدن كورية جنوبية فى نفس اليوم وسط تحذيرات من موجات جفاف، وتم حشد 820 شخصا و 14 طائرة هليكوبتر لاخماد حريق فى سامتشيوك التي تقع على بعد 290 كم شرق سول العاصمة.