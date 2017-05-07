 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 10:00 صباحاً
روابط سريعة
إجلاء الالاف من منازلهم بسبب حرائق الغابات بشرق كوريا الجنوبية
إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم بسبب حرائق الغابات في ولاية

إجلاء الالاف من منازلهم بسبب حرائق الغابات بشرق كوريا الجنوبية

2017-05-07 09:43:28
ا ش ا

أفادت حكومة مدينة كانج نيونج بشرق كوريا الجنوبية بأن أكثر من 2,500 شخص تلقوا أوامر بتنفيذ عملية إجلاء اليوم الأحد بسبب انتشار حرائق الغابات التي تغذيها الرياح في المدينة الشرقية.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن حوالى 300 شخص فروا من منازلهم بعد أن بدأ الحريق على تلة بالقرب من ديجواليونج وهو ممر جبلي بالقرب من الساحل الشرقي ، وفقا لما ذكره مسئولون بالمدينة.
في السياق ذاته، تضرر نحو 30 منزلا خاصا بسبب الحريق الذي استمر حتى الساعة العاشرة مساءً، بيد أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وقال المسئولون إن السكان احتموا فى المدارس القريبة والمرافق العامة الاخرى.

وكانت حركة المرور على بعض أجزاء الطريق السريع القريب قد قيدت مؤقتا ولكنها عادت إلى وضعها الطبيعي مساءً.
كما أكد المسئولون أنه تم ارسال حوالى 2,700 شخص من بينهم مئات من رجال الاطفاء والجنود وضباط الشرطة والمسئولين الحكوميين للتصدي للحريق حتى صباح اليوم الاحد.

وضربت سلسلة من حرائق الغابات مدن كورية جنوبية فى نفس اليوم وسط تحذيرات من موجات جفاف، وتم حشد 820 شخصا و 14 طائرة هليكوبتر لاخماد حريق فى سامتشيوك التي تقع على بعد 290 كم شرق سول العاصمة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3