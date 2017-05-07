تشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأحد، فى تدشين أول حاضنة لريادة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

تهدف حاضنة الأعمال لدعم المشروعات الناشئة الابتكارية التى يكون لها أثر إنمائى على الاقتصاد القومى وتوفر فرص عمل للشباب فى الفئة العمرية 18 إلى 35 سنه، كما تهدف الحاضنة من خلال خدماتها إلى المساهمة فى تحويل الكثير من المشروعات الناشئة من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى بما يسهم فى تعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على تقدير حجم أنشطة هذه المشروعات ومساعدتها من خلال سياسات مالية أو فنية أو ادارية لدعم هذه المشروعات الصغيرة الناشئة.

وتتنوع الخدمات التى تقدمها للشباب وأهمها زيادة الوعى بريادة الأعمال وتوفير الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال فى المجالات الفنية والإدارية التى تخص مشروعاتهم. يتم فى كل دورة للحاضنة التى تمتد من 4 إلى 6 أشهر قبول عدد من الفرق. حيث يتم خلال فترة التدريب تأهيل الفرق المشاركة من خلال ورش عمل وجلسات مع الخبراء المتخصصين فى مجال ريادة الاعمال بما يساعد الفرق المشاركة فى تطوير مشروعاتهم حتى تكون جاهزة للانطلاق للأسواق بمجرد الانتهاء من فترة الحضانة.

وبحسب بيان الوزارة فإن حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحظى بدعم مجموعة متميزة من الشركاء المتنوعين الداعمين لأنشطة الحاضنة لإيمانهم بأهمية الدور الذى تلعبه الحاضنة فى دعم الشباب والمساهمة فى تحفيز النمو الاقتصادى للاقتصاد المصرى. فبجانب مشاركة البنك المصرى، يساهم ايضا البنك المصرى الخليجى ومؤسسة IBM ومؤسسة انجاز والوكالة الامريكية للتعاون الدولية.

تحظى الحاضنة بشراكة مع جامعة فيليبس ماربورج - بألمانيا والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشروع Imagine والذى يهدف لتنمية قدرات طلاب وخريجى جامعة القاهرة فى مجال ريادة الأعمال.