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ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 10.7 % فى الربع الأول
علم المغرب المملكة المغربية

ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 10.7 % فى الربع الأول

2017-05-07 09:15:48
وكالات

أفادت إحصائيات رسمية، السبت، بأن معدل البطالة فى المغرب بالربع الأول من العام الحالى، ارتفع من 10.4 % إلى 10.7 % مع زيادة عدد العاطلين 63 ألف شخص معظمهم فى الوسط الحضرى.

وأشارت إحصائيات إدارة التخطيط فى بيان لها، إلى أن معدلات البطالة ارتفعت أكثر فى أوساط النساء من 13.8 % 14.7 % والشبان ما بين 15 و24 عاما من 24.9 إلى 25.5 % والحاصلين على شهادة من 18.2 إلى 18.5 %.

وقالت الإحصائيات، إن الدولة استحدثت 109 آلاف وظيفة ما بين الربع الأول من عام 2016 ونفس الفترة من 2017 منها 62 ألفا بالوسط الحضرى و47 ألف وظيفة بالوسط القروى فى قطاعات الخدمات والبناء والزراعة والصناعة والصناعات التقليدية.

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