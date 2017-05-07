يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التاسعة مساء اليوم الأحد، ضيفًا على فريق المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين بالدوري الممتاز.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة في جعبته 48 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا في بطولة الدوري بعد التعادل في مباراتين على التوالي أمام طنطا والإسماعيلي سلبيًا حرص البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق على عقد جلسات متتالية مع مهاجمي الفريق من أجل مطالبتهم بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف وأسامة إبراهيم في خط الدفاع وإبراهيم صلاح وريكو ومصطفى فتحي، ومحمد إبراهيم وأيمن حفني في خط الوسط، وأحمد جعفر في خط الهجوم.

ويغيب عن الفريق كل من حسني فتحي وأحمد توفيق للإصابة، وعمر صلاح وعلي فتحي ومحمد مجدي ومحمد مسعد وإسلام جمال ومعروف يوسف ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وباسم مرسي وأحمد أبو الفتوح وحسام باولو لأسباب فنية.

وعلى صعيد آخر، يسعى المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني، إلى تحقيق نتيجة إيجابية مع القلعة البيضاء بعد سلسلة المباريات القوية التي خاضها الفريق الفترة الأخيرة والتعادل مع سموحة 3-3 وإنبي 0-0، وأخيرًا المصري 1-1، حيث يتواجد ذئاب الجبل في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

ومن المقرر أن يعود أحمد علي لتشكيل المقاولون أمام الزمالك بعد حصوله على راحة في مباراة المصري الماضية.