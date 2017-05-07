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خفر السواحل الإيطالي ينقذ 3 آلاف مهاجر في البحر المتوسط
خفر السواحل الإيطالي

خفر السواحل الإيطالي ينقذ 3 آلاف مهاجر في البحر المتوسط

2017-05-07 09:14:52
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قال خفر السواحل الإيطالي، في بيان، إنه أنقذ نحو 3 آلاف مهاجر، السبت، وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وانتشل هؤلاء فيما يزيد على 20 عملية إنقاذ منفصلة بمشاركة خفر السواحل الإيطالي ومهمة الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس» ومنظمات غير حكومية وسفن تجارية، ولم يكشف خفر السواحل الإيطالي عن جنسيات المهاجرين.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 43490 مهاجرًا وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر هذا العام حتى 26 أبريل وتوفي أو فقد ما يربو على ألف شخص.

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