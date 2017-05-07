أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قرارا بقانون بشأن إعفاء المواطنين والمكلفين فى المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات، حسبما ذكرت وكالة “معا” الفلسطينية.

وشمل القرار إعفاء كافة المواطنين فى المحافظات الجنوبية إعفاء كاملا من كافة رسوم الخدمات التى تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها الخدمات التى تقدم لأول مرة، وإعفاء كافة مكلفى الضرائب إعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية.

واستثنى القرار ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وعمليات الاستيراد للبضائع من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة، وضريبة الأملاك المترتبة على المبانى المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية، ورخص المهن للشركات المرخصة فى المحافظات الجنوبية وتمارس عملا فى المحافظات الشمالية.

وجاء فى القرار، أنه على المكلفين والمواطنين الالتزام بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة السارى المفعول، والالتزام بمسك الدفاتر المحاسبية وفقا لما نصت عليه القوانين والأنظمة السارية المفعول.