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بريطانيا وأمريكا تحذران: «بوكو حرام» تستعد لخطف الأجانب
جماعة بوكو حرام - نيجيريا

بريطانيا وأمريكا تحذران: «بوكو حرام» تستعد لخطف الأجانب

2017-05-07 09:04:05
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أكدت بريطانيا، أن جماعة «بوكو حرام» تستعد لخطف أجانب في شمال شرق نيجيريا، وفقا لما أفادت به تقارير وسائل إعلام في بريطانية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها تلقت تقارير تفيد بأن الجماعة المتشددة «كانت تخطط بنشاط» لخطف أجانب يعملون في نيجيريا في منطقة باما٬ الواقعة في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

وأعلنت السفارة الأمريكية في «أبوجا» في رسالة إلى مواطنيها أن التقرير «ذو مصداقية»

وفي تحذير للمسافرين٬ أشارت بريطانيا والولايات المتحدة إلى أن المنطقة المعنية تقع «على طول محور بانكي ¬ كومشي» على الحدود مع الكاميرون.

وانحسر نفوذ جماعة «بوكو حرام» المتطرفة والتي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش» الإرهابي أنها تكثف منذ أشهر عملياتها الانتحارية.

وأوقع النزاع منذ ثماني سنوات أكثر من 20 ألف قتيل وشرد 6.2 مليون شخص

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