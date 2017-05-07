نفى العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة، عدم وجود أي اخطارات بمصادمات أو أعطال تؤثر على الحركة المرورية بطرق ومحاور القاهرة.

ونصح العقيد عماد حماد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، بعدم تعديل مسار السير بطرق “الثورة” أو “المشير طنطاوي”، مؤكدا وجود حالة من الهدوء المروري.