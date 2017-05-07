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تقرير روماني : سرقة الملايين سنويا من ميزانيات مجالس المدن والبلدات
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تقرير روماني : سرقة الملايين سنويا من ميزانيات مجالس المدن والبلدات

2017-05-07 09:43:33
وكالات

كشف ديوان المحاسبة في رومانيا عن سرقة الملايين سنويا من أموال مجالس المدن والبلدات ، وهي أموال الضرائب التي يدفعها المواطنون.

واكتشف الديوان، وفقا لموقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن مثل هذه الحالات تظهر على السطح مرة أو مرتين أسبوعيا في عموم البلاد.
وقال نيكولاي فاكاريو رئيس ديوان المحاسبة إن 800 ألف ليو (حوالي 178 ألف يورو ) يجري سرقتها سنويا في مجلس مدينة محلي واحد من أموال دافعي الضرائب، مؤكدا “أن هذه الحالة ليست فردية، ورغم أنه في 80 % من الحالات تعود الأموال في غضون 24 ساعة، ولكن السرقة لا تزال سرقة”.

وأشار المسؤول في جلسة استماع للجنة الموازنة بمجلس الشيوخ، بأن المؤسسة التي يديرها أرسلت 124 ملفا واردا من 3200 وحدة إقليمية إلى المدعي العام للتحقيق فيها.

ويعتبر ديوان المحاسبة هو الهيئة العامة الرومانية المخولة بإجراء المحاسبة المالية بشأن كيفية إدارة موارد الدولة العامة والانتفاع بها وقد تأسس عام 1864 .

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