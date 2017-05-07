قال وزير التربية والتعليم الدكتور، طارق شوقي، إن الوزارة قدمت طريقة مختلفة هذا العام للتعامل مع امتحانات الثانوية العامة، مضيفًا أن التعليم “ضل طريقه”، لذلك يجب أن أؤكد على أن التعليم في مصر بداية من المرحلة الابتدائية وصولًا إلى الثانوية مرحلة استكشافية يعمل على بناء شخصية الطالب، وليس الوصول إلى أرقام بعينها.

وأضاف شوقي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن التعليم يجب أنْ يكون لتطوير مهارات الطالب واكتشافها، وليس الاعتماد على الامتحانات فقط، لافتًا إلى أن الغريب في الأمر أن الأهالي دائمًا ما يشتكون من نظام التعليم في الوقت الذي لا يحتاجون فيه للتغيير إذا تطلب الأمر أي تغيير، قائلًا: “الجميع متفق على أن الموقف الحالي لا يُرضي أي شخص”.

وأوضح شوقي أن طريقة التقييم هي سبب المشكلة الحالية، في إشارة إلى نظام الامتحانات، قائلًا: “خلال فترة وجيزة سنعيد للتعليم الأساسيات الخاصة به”.

ولفت شوقي: “نحن نتحدث عن الدين والأخلاق ونستبيح الغش، من ناحية هجوم الأهالي على الكنترول، وتسريب الطلاب امتحانات الثانوية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه أصبح نوعًا من التفاخر”.