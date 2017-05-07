أثبت آخر استطلاعات الرأي الذي أجرته عالمة النفس الفرنسية ” كاترين تستا ” بالتعاون مع “مؤسسة التفاؤل” الفرنسية ، أن الفرنسيين أكثر شعوب العالم اعتراضا واحتجاجا على الأوضاع ، وهو سبب حرصهم على سماع أحدث الأخبار عند استيقاظهم من النوم في الصباح، مما يجعلهم يشعرون بالتشاؤم و عدم الأمل في أن المستقبل سوف يكون أفضل من تلك الأيام والأوضاع التي يعيشونها حاليا .

وأشارت العالمة الفرنسية إلي أن من الأفضل عدم سماع الأخبار في الصباح ، بل يجب على الفرد أن يكون متفائلا و لديه الأمل في أنه سوف يكون أفضل عندما يفكر في تبني مشروع فإن الأمل في الحياة سوف ينعكس على حياته ويجعله أكثر تفاؤلا بأن المستقبل سوف يكون مشرق.

وأوضحت الدراسات الأمريكية الحديثة أنه لكى تعوض الصورة السلبية فأنت في حاجة إلى خمسة صور إيجابية حتى تتغلب على ذلك يجب أن تبحث عن أصدقاء يحاولون تغيير صورتك البائسة من الحياة و يحاولون إخراجك من هذا الجو المتشائم و يقدمون لك الأمل المحدد والواضح في الحياة مما يساعدك على الخروج من التشاؤم و التمسك بالتفاؤل.