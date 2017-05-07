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محكمة النقض تصدر حكما في طعن الروائي "أحمد ناجي" على سجنه عامين
احمد ناجي ـ روائي‎

محكمة النقض تصدر حكما في طعن الروائي "أحمد ناجي" على سجنه عامين

2017-05-07 07:57:36
متابعات

تصدر اليوم، الأحد، محكمة النقض، حكمها في الشق الموضوعي لطعن الروائي أحمد ناجي، على حكم حبسه عامين.
وكانت النيابة العامة استأنفت على حكم أول درجة الصادر ببراءة ناجي من تهمة خدش الحياء، فوافقت المحكمة على قبول الاستئناف وأصدرت حكمها في 20 فبراير الماضي، بحبسه عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه.
ويعتبر النقض، الدرجة النهائية من التقاضي، وعليه فإن الحكم الصادر سيكون نهائيا سواء بالبراءة أم بتأييد الحكم السابق.
ويحاكم ناجي بتهمة خدش الحياء، بعد نشره لفصل من روايته “استخدام الحياة”.

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