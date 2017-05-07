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اليوم.. شريف إسماعيل يرأس اجتماع لجنة فض منازعات الاستثمار
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

اليوم.. شريف إسماعيل يرأس اجتماع لجنة فض منازعات الاستثمار

2017-05-07 07:53:53
متابعات

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة مرسى مطروح، كما يعقد اجتماعًا آخر للجنة فض منازعات الاستثمار لمتابعة منازعات المستثمرين التي يتم العمل على حلها من قبل الحكومة.
ويلتقي رئيس الوزراء، أيضًا وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، بمتابعة جهود الوزارة وخطة عملها.

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