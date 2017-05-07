كشفت مصادر نيجيرية أن الفتيات المفرج عنهن من قبل جماعة بوكو حرام المتشددة والمقدر عددهن 82 فتاة من إجمالي 276 فتاة كانت اختطفتهن جنوب شرقي البلاد منذ ثلاث سنوات في عهدة الجيش النيجيري الآن.

وأشارت المصادر- لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد- إلي أن الفتيات اللائي نقلن من منطقة نائية سلموا تحت حراسة مشددة إلى قاعدة للجيش في مدينة بانغي قرب الحدود مع الكاميرون.

ولفت”بي بي سي” إلي أن كثيرا من الأسر في تشيبوك سيسعدن بخبر الإفراج عن الفتيات غير أنه لا يزال هناك ما يربو على 100 فتاة محتجزة حتى الآن.

بدوره، أعرب إينوك مارك القس الذي لديه ابنتان مختطفتان عن أمله في إطلاق سراح باقي الفتيات قريبا ، وقال “هذه أخبار جيدة لقد انتظرنا هذا اليوم طويلا”، فيما لم يتضح بعد إذا ما كانت ابنتاه من بين المفرج عنهن.

كان مصدر عسكري قد قال إن الفتيات المفرج عنهن سيسافرن بالطائرة إلى ولاية بورنو عاصمة مايدوجوري اليوم الأحد.

وكانت جماعة بوكو حرام قد اختطفت الآلاف منذ إعلانها التمرد قبل 8 سنوات بهدف تطبيق فهمها للشريعة في شمال شرقي نيجيريا.