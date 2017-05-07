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اليوم.. محاكمة 16 متهمًا بقتل 3 مواطنين في منطقة الخليفة
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. محاكمة 16 متهمًا بقتل 3 مواطنين في منطقة الخليفة

2017-05-07 07:48:52
وكالات

تنظر اليوم، الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 16 متهمًا بالقتل والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، في دائرة قسم الخليفة.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم فى يوم 5 أبريل عام 2013، بدائرة قسم شرطة الخليفة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليهم بقصد ترويعهم، وأنهم فى ذات المكان قتلوا المجنى عليهم “آمال عاشور الخطيب، ومحمد أشرف، ونعمة أشرف”، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء.

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