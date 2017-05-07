يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوبه نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية لكلا البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 32

الإسكندرية 17 27

مطروح 16 25

بورسعيد 18 27

دمياط 17 27

بلطيم 17 26

الإسماعيلية 17 33

السويس 18 34

العريش 15 27

نخل 14 31

طابا 15 32

الطور 20 30

مرسى علم 21 32

الغردقة 23 32

شرم الشيخ 25 32

رفح 14 26

كاترين 12 27

سيوة 19 38

المنيا 18 34

الفيوم 18 34

رأس سدر 19 31

أبوسمبل 22 35

وسط الدلتا 18 32

أسيوط 18 35

سوهاج 19 36

الأقصر 20 36

أسوان 22 36

شلاتين 22 32

حلايب 24 30

الوادى الجديد 20 34

قنا 21 36

نويبع 23 34

السلوم 17 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 40

المدينة 21 38

الرياض 25 39

المنامة 29 37

أبوظبى 29 42

الدوحة 30 38

الكويت 26 36

دمشق 8 28

بيروت 18 23

عمان 11 25

القدس 12 24

غزة 16 25

بغداد 20 37

مسقط 30 37

صنعاء 14 25

الخرطوم 26 41

طرابلس 18 26

تونس 18 26

الجزائر 11 20

الرباط 13 25

نواكشوط 28 38

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 19

اسطنبول 12 22

اسلام اباد 24 39

نيودلهى 30 43

جاكرتا 24 31

بكين 16 31

كوالامبور 24 31

طوكيو 14 23

أثينا 16 27

روما 12 24

باريس 11 18

مدريد 10 22

برلين 9 17

لندن 8 16

مونتريال 7 16

موسكو 5 15

نيويورك 12 18

واشنطن 6 18