تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فؤاد بشأن وجود أعطال في خدمات الاتصال الصوتي والمرئي بتطبيقات وسائل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى توصيات اللجنة الخاصة بالاجتماع برجال الأعمال بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الإثنين المقبل، في حضور رئيس هيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات بشأن مدينة المعرفة المزمع إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبحث اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل مع رئيس هيئة الإسعاف ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأحد ممثلي وزارة الدفاع سبل تطوير المنظومة التكنولوجية والمعلوماتية بهيئة الإسعاف من خلال تفعيل برنامج تحديد مكان المتصل آليا.

كما تبحث اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء التقرير النصف سنوي عن تقديم أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من (مارس - سبتمبر) لعام 2016.