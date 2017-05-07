تستكمل محكمة جنايات سوهاج، محاكمة 190 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم 28 متهمًا بتكوين خلية إرهابية، وحيازتهم أسلحة وطلقات نارية مختلفة لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة وارتكابهم 13 واقعة إرهابية بمختلف مراكز المحافظة.

كانت النيابة نسبت للمتهمين «الانضمام إلى لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية وتجهيزهم لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة أثناء تواجدهم داخل إحدى المغارات الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة، وحيازتهم لعدد من الأسلحة النارية ورشاش جرينوف وعدد من الطلقات النارية وارتكابهم 13 واقعة إرهابية لحرق وتفجير أبراج كهرباء، وإشعال النار على شريط السكة الحديد وإلقاء عبوات متفجرة على أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة».