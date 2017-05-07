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اليوم.. محاكمة 13 متهمًا في "الهروب من سجن المستقبل"
محكمة ‎

اليوم.. محاكمة 13 متهمًا في "الهروب من سجن المستقبل"

2017-05-07 07:35:26
وكالات

تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات الإسماعيلية، محاكمة 13 متهمًا في قضية الهروب من سجن “المستقبل” بالإسماعيلية.
وكان المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، أمر بإحالة 13 متهمًا من الهاربين من سجن المستقبل المركزي ومن ساعدهم في الهروب، والتي وقعت أحداثها خلال أكتوبر الماضي، للمحاكمة الجنائية.

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