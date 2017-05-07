تستكمل اليوم الأحد، الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة على إسماعيل محامى “خلية الظواهرى”، بتهمة إهانة القضاء.

وكانت نيابة الاستئناف أحالت المحامي على إسماعيل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة إهانة القضاة، وكشفت التحقيقات عن نشوب مشادة كلامية بينه وبين المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة التي تحاكم المتهمين في “خلية الظواهري”، حيث طلب رئيس المحكمة منه توجيه أسئلة مفيدة للشهود، فرد بما اعتبرته المحكمة إهانة.