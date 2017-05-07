تناولت الصحف الصادرة اليوم /الأحد/ عددا من الموضوعات المتنوعة جاء في مقدمتها تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي ، وكذا جولة الرئيس الخليجية التي تبدأ اليوم بزيارة دولة الكويت يتبعها بزيارة إلي مملكة البحرين.

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” توسيع برامج الحماية الاجتماعية.. السيسى : مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات ، نقلت الصحيفة تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فيها ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ومتابعة نتائجه، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي، على أن يتم ذلك بالتوازى مع التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن الفئات الأقل دخلا والأكثر احتياجا.

وأوضحت أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وبعنوان ” الرئيس يبدأ اليوم جولة تشمل الكويت والبحرين ” قالت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبدأ اليوم زيارة رسمية للكويت تستغرق يومين، وذلك للتباحث مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الصحيفة تصريحا للسفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، قال فيه إن زيارة الرئيس للكويت تأتى فى إطار علاقات الأخوة المتميزة التى تجمع بين البلدين، وبما يسهم فى دفع أفق التعاون بينهما فى مختلف المجالات، وتأكيدا لحرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بشأن سبل التعامل مع التحديات التى تواجه الأمة العربية، بهدف تعزيز وحماية الأمن القومى العربي.

وبعنوان ” مباحثات مصرية ـ إريترية حول أوضاع القرن الأفريقي ” قالت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكرى طالب أمس، بضرورة التنسيق بين القاهرة وأسمرة فيما يتعلق بمنطقة القرن الإفريقي. وأوضحت أن ذلك جاء خلال محادثاته مع نظيره الإريترى عثمان صالح، ويمانى جبر آب، مستشار الرئيس الإريتري‪ ‬أسياسى أفورقي، فى إطار زيارتهما الحالية القاهرة.

ونقلت الصحيفة تصريحا للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قال فيه ” إن «شكري» أكد، خلال لقائه المسئولين الإريتريين، الاهتمام المصرى بتطوير العلاقات مع إريتريا فى شتى المجالات، ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة، بما يتسق مع العلاقات التاريخية القوية التى تربط البلدين والشعبين، وعلى ضوء التوجه الاستراتيجى المصرى بالاهتمام بمنطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر.

محليا ، وتحت عنوان ” جدول زمنى لتنفيذ مشروعات محور القناة” قالت الصحيفة إن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل،يبحث مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتى قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لتنمية محور القناة، وضع جدول زمنى لتنفيذ خطة لدفع العمل وسرعة الإنجاز فى المشروعات المشتركة بين الموانئ البحرية والمنطقة الاقتصادية. وقال اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر في تصريح لـ«الأهرام»، إن الخطة تشمل ربط الموانئ بمنظومة النقل متعدد الوسائط، من خلال شبكة من السكك الحديدية والطرق والناقلات النهرية، بما يخدم أهداف التنمية.

وبعنوان ” قابيل: الانتهاء من لائحة قانون التراخيص الصناعية الأسبوع القادم .. توقيع عقود المرحلة الأولي للمنطقة الروسية بشرق بورسعيد قريباً ” قالت الصحيفة أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن أنه سيتم الأسبوع القادم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية.. وقال: سيبدأ العمل بالقانون بمجرد نشره بالوقائع الرسمية.. مؤكداً أن هذا القانون سيحدث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار الصناعي، حيث سيسمح لنحو ٨٠٪ من الصناعات الحصول علي التراخيص بمجرد الإخطار، وبالنسبة للصناعات الخطرة والتي تصل نسبتها ٢٠٪ ستحصل علي التراخيص في مدة لا تتجاوز ٣٠يوما.. وأشار إلي أنه يجري حاليا استكمال الخريطة الاستثمارية الصناعية وتشمل جميع محافظات الجمهورية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي وشملت ٧ محافظات بالصعيد، وسننتهي من كامل الخريطة خلال أغسطس المقبل.. وسيتم إقامة ٢٠٠ مصنع بكل محافظة بالصعيد.

وبعنوان ” «الأسمرات ٣» تدخل مرحلة التشطيب.. والتسليم منتصف العام .. تجهيز ٧٤٤٠ شقة بأعلي المعايير.. والعاملون بالمشروع لا يعرفون الأجازات ” قالت الصحيفة أن الوحدات السكنية بمشروع »الأسمرات ٣»‬ دخلت مرحلة التشطيبات النهائية، حيث بدأت الشركات المنفذة للمشروع تنفيذ أعمال الدهانات وتركيب الأرضيات السيراميك، وتجهيز دورات المياه والمطابخ، تمهيدا لبدء تسليم الوحدات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” البرلمان في المشيخة..الثلاثاء المقبل .. 200 نائب يزورون الطيب تقديراً لدور الأزهر” قالت الصحيفة أن النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالبرلمان أكد توجه وفد برلماني مكون من مائتي نائب إلي مشيخة الأزهر الثلاثاء المقبل لزيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

قال “الشريف” ان هذه المبادرة تأتي تأكيداً لاحترام البرلمان للمشيخة ولمقام الإمام الأكبر ليس داخل مصر فقط ولكن علي مستوي العالم كله إلا أنها لا تعد تراجعا عن القانون أو عدم مناقشته.

وأضاف إنه لا أحد يمكنه منع حق النائب من التقدم بمشروع القانون أو حق المجلس في أن يؤدي دوره التشريعي إلا أن ذلك كله لا يمنع حق النواب مسيحيين ومسلمين علي حد سواء من أن يهتموا بشحذ دور الأزهر والوقوف بجانبه والتعبير عن تقديرهم لدوره الرائد والمحوري تجاه جميع القضايا التي تهم الإسلام داخل مصر وخارجها.

وبعنوان ” 110 مصانع بسوهاج توفر 7600 فرصة عمل ” قالت الصحيفة أن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أعلن عن تقدم 227 مستثمراً لإنشاء مصانع داخل المحافظة التي تتمتع المناطق الصناعية الأربع بها .

وتحت عنوان ” عودة القائد العام بعد حضور اجتماع وزراء دفاع الساحل والصحراء: تأهيل 1000 من دول التجمع ومركز لمكافحة الإرهاب ” قالت الصحيفة أن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عاد إلي أرض الوطن بعد حضوره فعاليات الاجتماع السادس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء بجمهورية كوت ديفوار.

ونقلت الصحيفة مقتطفات من كلمة القائد العام أمام الاجتماع أكد خلالها خطورة التهديدات التي تواجه منطقة الساحل والصحراء وضرورة حشد القدرات والإمكانيات لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وألا تقتصر علي البعد العسكري والأمني فقط ولكن تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي سياق آخر ، وتحت بعنوان ” تجميد سمكة الشمس النادرة ” قالت الصحيفة أن الفريق المتخصص فى الكائنات البحرية نجح فى تجميد سمكة الشمس النادرة بعد إيداعها فى غرفة تجميد خاصة بدولفينا شرم الشيخ لإعداد تقرير عن حالتها.

وحول هذا الموضوع ، أكد المهندس وجدى سعد رئيس لجنة السياحة البيئية بجامعة الدول العربية ورئيس مجلس إدارة دولفينا بشرم الشيخ أن مصر لديها كفاءات عالمية للتعامل مع الكائنات البحرية كاشفا عن أن بقاء السمكة على سطح البحر لفترة طويلة بعيدة عن الضغط المناسب لحياتها الطبيعية على عمق 600 متر جعلها لا تستطيع تحمل هذه الظروف ونفوقها.