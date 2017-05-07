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اليوم.. جلسة تأديب "الزيات" في إهانة مجلس نقابة المحامين
منتصر الزيات

اليوم.. جلسة تأديب "الزيات" في إهانة مجلس نقابة المحامين

2017-05-07 07:29:57
محيط

تعقد اليوم الأحد، محكمة جنايات شمال القاهرة جلستها، للنظر في الشكوى المقدمة من مجلس نقابة المحامين ضد المرشح السابق لمنصب النقيب العام منتصر الزيات.
واستدعت النقابة العامة للمحامين الزيات، في أغسطس من العام الماضي، للتحقيق معه والاستماع لأقواله، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من سامح عاشور، نقيب المحامين ضد الأول لإهانته مجلس النقابة.

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