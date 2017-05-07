تتواصل في الثامنة من صباح اليوم الأحد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لطلاب الصف الثاني بالمدارس الثانوية، وكذلك تلاميذ الصفين الأول والثاني بالمدارس الإعدادية بالدقهلية.

وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريحات صحفية، أن امتحانات المرحلة الثانوية العامة ستسير بالتوازي مع امتحانات النقل لكل الصفوف.