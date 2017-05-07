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اليوم .. الشرقاوي يرأس أولى الجمعيات العامة للشركات القابضة
وزير قطاع الأعمال العام دكتور أشرف الشرقاوي‎

اليوم .. الشرقاوي يرأس أولى الجمعيات العامة للشركات القابضة

2017-05-07 07:27:45
أش أ

يرأس الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أولى الجمعيات العامة للشركات القابضة الثماني التابعة للوزارة لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية.

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