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اليوم .. الهيئة الوطنية للصحافة تعقد اجتماعا لمناقشة قانون الإعلام
الصحافة المصرية

اليوم .. الهيئة الوطنية للصحافة تعقد اجتماعا لمناقشة قانون الإعلام

2017-05-07 07:26:25
أش أ

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا اليوم الأحد ، لمناقشة قانون الإعلام على أن تستكمل بعد ذلك معايير اختيار القيادات الصحفية.

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