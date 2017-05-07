يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في زيارة رسمية لمدة يومين، يبحث خلالها مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين، بالإضافة إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت وهي الثانية له منذ توليه الرئاسة في يونيو عام 2014 في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات .. كما يندرج لقاء السيسي بأمير الكويت ضمن سجل حافل من الزيارات واللقاءات الرسمية بين قادة الدولتين على مدى عقود مضت والتي رسخت أواصر العلاقات بين الجانبين على مختلف الصعد.

وتعتبر العلاقات الكويتية المصرية المتأصلة منذ عشرات السنين نموذجا يحتذى به فقد أكدت دولة الكويت دائما تأييدها ووقوفها الى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن مصر واستقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وبادلتها القيادة المصرية بالمثل في العديد من الأزمات التي مرت بها الكويت.