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اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس حي روض الفرج بتهمة الرشوة
محكمة ‎

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس حي روض الفرج بتهمة الرشوة

2017-05-07 07:26:28
وكالات

تنظر اليوم الأحد، دائرة 13 شمال بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار يوسف عثمان، أولى جلسات قضية اتهام رئيس حي روض الفرج بتلقي رشوة مالية.
وكانت نيابة شمال القاهرة الكلية، قررت إحالة قضية رئيس حي روض الفرج، بتهمة تقاضى رشوة مالية قدرها 20 ألف جنيه، إلى المحاكمة الجنائية.
وتم القبض على رئيس حي روض الفرج، “محمد.ع”، من قبل الرقابة الإدارية متلبسا بتقاضي رشوة 20 ألف جنيه من أحد المقاولين، نظير تسهيل حصوله على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، والذي قام بشرائها تمهيدًا لإقامة آخر جديد.

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