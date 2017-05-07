اليوم.. إعادة محاكمة بديع وآخرين في "أحداث مسجد الاستقامة"2017-05-07 07:24:22
تنظر اليوم، الأحد، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة محمد بديع وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية أحداث مسجد الاستقامة.
كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
وقضت محكمة جنايات الجيزة حضوريا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة في القضية.
كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا على المتهمين عاصم عبدالماجد وعزت صبري وحسن خوجة وأنور على شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة.
-
تبدين أكبر من عمركِ الحقيقي.. لماذا؟
أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية بأن بعض الأطعمة تتسبب في ظهور أعراض التقدم في العمر أو على الأقل تجعل المرء يبدو كذلك. وهذه الأطعمة هي: السكر: تناول كميات كبيرة من ...Sat, 06 May 2017 12:46:16 GMT
-
"الداخلية" تعلن مقتل مسئولي نقل المتفجرات بحركة "حسم" الإرهابية في الغربية
أعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابيين مسئولين عن نقل المواد المتفجرة لجماعة “حسم الإرهابية”، ومتورطين فى حادث استهداف قوات الأمن بطنطا، عقب تبادل إطلاق الرصاص مع ...Sat, 06 May 2017 12:16:44 GMT
-
«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT
-
وزير الأوقاف: العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير ...Fri, 05 May 2017 10:16:17 GMT
-
برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار. وأوضح طعيمة من ...Fri, 05 May 2017 08:47:39 GMT
-
نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب ...Fri, 05 May 2017 08:30:59 GMT
-
اتحاد الكرة يتفق مع وزير الرياضة على عودة الجماهير
أرسل اتحاد الكرة، وتحديدا لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، تصورا إلى خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، يتضمن الملاعب المقترحة لاستضافة مباريات الدورى الجديد، ...Sat, 06 May 2017 12:32:55 GMT
-
اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة. ...Fri, 05 May 2017 08:58:28 GMT
-
تركيا تبدأ بناء أول محطة نووية خلال شهر
قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الخميس، إن من المنتظر أن تبدأ أعمال بناء أول محطة تركية للطاقة النووية خلال شهر. وجاءت تصريحات زيبكجي في مقابلة مع محطة ...Thu, 04 May 2017 14:30:03 GMT