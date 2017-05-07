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اليوم.. إعادة محاكمة بديع وآخرين في "أحداث مسجد الاستقامة"
محاكمة مرشد الاخوان محمد بديع وخيرت الشاطر و محمد البلتاجي (تصوير:محمد محسن‎) - محاكمة مرشد الاخوان

اليوم.. إعادة محاكمة بديع وآخرين في "أحداث مسجد الاستقامة"

2017-05-07 07:24:22
وكالات

تنظر اليوم، الأحد، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة محمد بديع وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية أحداث مسجد الاستقامة.
كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
وقضت محكمة جنايات الجيزة حضوريا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة في القضية.
كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا على المتهمين عاصم عبدالماجد وعزت صبري وحسن خوجة وأنور على شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة.

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