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اليوم.. محاكمة 144 متهمًا في "أحداث مجلس الوزراء"
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. محاكمة 144 متهمًا في "أحداث مجلس الوزراء"

2017-05-07 07:22:19
وكالات

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 144 متهمًا في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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