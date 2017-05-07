يبدأ اليوم الأحد، تلاميذ الصف السادس الابتدائي “الشهادة الابتدائية”، بمحافظة القاهرة، امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2016/2017.

ويؤدي التلاميذ اليوم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى 11:30 صباحًا.

ومن المقرر أن تنتهي فترة امتحانات الشهادة الابتدائية، يوم الخميس الموافق 11 مايو 2017.