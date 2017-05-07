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اليوم.. بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بمدارس القاهرة
امتحانات الثانوية العامة ـ طلاب

اليوم.. بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بمدارس القاهرة

2017-05-07 07:21:19
وكالات

يبدأ اليوم الأحد، تلاميذ الصف السادس الابتدائي “الشهادة الابتدائية”، بمحافظة القاهرة، امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2016/2017.
ويؤدي التلاميذ اليوم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى 11:30 صباحًا.
ومن المقرر أن تنتهي فترة امتحانات الشهادة الابتدائية، يوم الخميس الموافق 11 مايو 2017.

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