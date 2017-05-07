 Moheet on google
الأحد 7 مايو 2017 08:19 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. بدء التقدم للحصول على دفعة جديدة من عربات المأكولات الذكية بسوهاج
وقفة احتجاجية امام ديوان محافظة سوهاج

اليوم.. بدء التقدم للحصول على دفعة جديدة من عربات المأكولات الذكية بسوهاج

2017-05-07 07:18:49
وكالات

تبدأ محافظة سوهاج، فتح باب التقدم أمام الشباب للحصول على دفعة جديدة من عربات المأكولات الذكية، والتي تعمل بالطاقة الشمسية للعمل عليها بالميادين والشوارع الرئيسية والكورنيش الشرقي بمدينة سوهاج.
قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن مشروع العربات الذكية يأتي في إطار اهتمام المحافظة بدعم الشباب وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وسيجرى فتح باب التقدم للحصول على العربات، الأحد المقبل، لمدة 10 أيام.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توزيع 10 عربات ذكية من الدفعة الأخيرة التي تم الإعلان عنها سابقا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3