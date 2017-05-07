تبدأ محافظة سوهاج، فتح باب التقدم أمام الشباب للحصول على دفعة جديدة من عربات المأكولات الذكية، والتي تعمل بالطاقة الشمسية للعمل عليها بالميادين والشوارع الرئيسية والكورنيش الشرقي بمدينة سوهاج.

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن مشروع العربات الذكية يأتي في إطار اهتمام المحافظة بدعم الشباب وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وسيجرى فتح باب التقدم للحصول على العربات، الأحد المقبل، لمدة 10 أيام.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توزيع 10 عربات ذكية من الدفعة الأخيرة التي تم الإعلان عنها سابقا.