شاهد.. أول تعليق لرئيس جامعة الأزهر المُقال بعد تصريحاته ضد إسلام بحيري

قال الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر السابق، ونائب رئيس الجامعة حاليا، إنه كان مكلفا بتسيير أعمال رئاسة الجامعة بشكل مؤقت لحين اختيار رئيس الجامعة.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم» أنه لم يتم إقالته بسبب وصفه إسلام بحيري بالمرتد، مشيرا إلى أنه اعتذر عن هذا التصريح، والأمر انتهى عند هذا الحد.

وأوضح أنه وصل إلى سن المعاش، وبالتالي لا يمكن له تولي منصب رئيس الجامعة، مشيرا إلى أنه تم اختياره بشكل مؤقت بصفته أقدم نواب رئيس الجامعة سنا، لحين اختيار الرئيس الجديد للجامعة.