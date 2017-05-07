مشادة كلامية بين مظهر شاهين وسلفي على الهواء

قال الشيخ مظهر شاهين، إنه ممتن جدا للبرلمان المصري الذي اتخذ خطوة مهمة؛ مشيرا إلى أنه سيتقدم ليحصل على ترخيص بشكل رسمي ليصدر الفتاوى.

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم» أنه إذا لم يتمكن من الحصول على ترخيص بالفتوى فلم يصدر أي فتاوى من جديد، مشيرا إلى أنه يستنكر إصرار السلفيين تصدر مشهد الفتوى في مصر.

وشهد البرنامج مشادة كلامية بين الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، ووليد إسماعيل، رئيس ائتلاف محبى الصحب والآل، وعارضه الأخير قائلا: ” لما أشوف الشيخ مظهر بيسلم على واحدة هاخد منه فتوى إزاي”.

وعلق الشيخ مظهر شاهين قائلا: “ولا الف واحد زي وليد إسماعيل يهزوا شعرة من رباط جزمتي”، ورد وليد إسماعيل قائلا: “الجزمة دي تضعها في فمك”.