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نقيب الصحفيين: الاهتمام بالصحافة والثقافة ضروري للأجيال القادمة
عبد المحسن سلامة

نقيب الصحفيين: الاهتمام بالصحافة والثقافة ضروري للأجيال القادمة

2017-05-07 07:02:22
محيط

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه من الضروري الاهتمام بالصحافة والثقافة والإعلام خلال الفترة الحالية من أجل الاستثمار بالأجيال القادمة.

وأضاف سلامةخلال حواره على التليفزيون المصري، أنه بدأ عمله النقابي منذ ترشحه وفوزه بمجلس إدارة الأهرام، وأيضا حصوله عليها أكثر من مرة بسبب ثقة الزملاء الكبيرة فيه، وبعد ذلك تم خوض انتخابات مجلس نقابة الصحفيين والتى حصل عليها بأعلى نسبة أصوات.

وأوضح نقيب الصحفيين ، أن هناك مشاكل كثيرة تواجه الصحفيين ويعمل الآن على خلق مناخ آمن للمجال الصحفي، مؤكدا أنه لم يسجن صحفي فى عهده، وعمل خلال الفترة الأخيرة على حل مشاكل 4 من الزملاء الصحفيين.

وأشار إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم عمل أول مؤتمر لمستقبل الصحافة فى مصر، وذلك بمشاركة المجلس الأعلى للإعلام و الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، منوها إلى أنه يجب ان يكون هناك تنفيذ وأفعال ومساندة حقيقية من الحكومة، لأننا نتكلم عن مستقبل شعب ومهنة ودولة.

ولفت إلى أنه النقابة ليست منعزلة على مؤسسات الدولة، مشددا على أنهم ليسوا ضد أحد ولكن يجب ان يكون هناك مساندة وتكاتف من الجميع.

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