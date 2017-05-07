القاضي: السيسي يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرًا2017-05-07 07:00:08
قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما ودعمًا كبيرين، وأضاف أن القطاع لديه القدرة على توفير فرص عمل حقيقية بجودة عالية، مشيرا إلى أن الرئيس لديه استراتيجية واضحة لتأسيس كيانات كبيرة ومتكاملة.
أضاف القاضي في حوار خاص ببرنامج “رأي عام” الذي يبث على شاشة “ten” مساء السبت، أنه تم الانتهاء من التصميمات الفعلية لمدينة المعرفة مشيرا إلى أن المناطق التكنولوجية الهدف منها توطين التكنولوجيا في المحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح القاضي أن الاستراتيجية تعمل على تغطية المناطق الصناعية التكنولوجية المتكاملة لكافة محافظات مصر لتقديم الدعم الكافي واللازم للمواطنين في هذه المحافظات، بل أيضا لتقديم خدمات لدول أخرى الأمر الذي وفر فرص العمل.
وأوضح القاضي، أن صناعة الاتصالات هي صناعة في الأساس تقوم على الأفكار وتخاطب عقول الشباب، مشيرًا إلى استراتيجية الكيانات الكبيرة تهدف إلى تأهيل الشباب وتقديم الخدمات العابرة للقارات مثل خدمات التعهيد.
وكشف الوزير عن أن الهدف من إنشاء مدينة المعرفة على مساحة 300 فدان هو أن تكون على أساس أحدث ما توصل إليه العلم، مشيرا إلى أن العاصمة الجديدة ستبنى بأحدث التكنولوجيات المتطورة، وأنه تم اتخاذ خطوات جادة لمدينة المعرفة والانتهاء من الرسوم الفنية للمدينة.
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