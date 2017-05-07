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نائب جامعة الازهر يهدد بالدخول في اعتصام مفتوح
جامعة الازهر

نائب جامعة الازهر يهدد بالدخول في اعتصام مفتوح

2017-05-07 05:31:22

قال الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، إن تعيين محمد المحرصاوي كرئيس للجامعة خلفا للدكتور أحمد حسنى، الذى قدم اعتذارا عن الاستكمال فى منصبه، غير قانوني.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” الذي يبث على شاشة “ten” مساء يوم السبت، أن وصف إسلام بحيري بالمرتد، وراء إقالة رئيس جامعة الأزهر من منصبه.

وتابع أبو هاشم، :«إننى الأحق بمنصب رئيس جامعة الأزهر لحين تعين رئيسا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اعتصام ، ثم إضراب داخل الجامعة حتى يتم تنفيذ دولة القانون.

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