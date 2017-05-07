قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن مجلس النواب عمل على تحقيق المصلحة العليا للبلاد فى وضع قانون الفتوى والوعظ للحد من فوضى الفتاوى التى شهدها المجتمع فى الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc» أن وجود تنظيم قانونى للفتوى يقطع الطريق على التيارات المتطرفة التى تسعى للإفتاء بدون علم، مضيفا، “المشكلة الحالية أصبح البعض يعتمد على الشيخ جوجل”.

وأشار أن القانون الجديد حدد عددا من الجهات التى تتولى الفتوى وجهات أخرى تتولى الوعظ وعلى من يرى فيه نفسه الكفاءة للفتوى التقدم لتلك الجهات للخضوع للاختبارات والحصول على تصريح الفتوى، مما يؤكد أن هذا القانون يعمل على الحفاظ على المجتمع والعمل بالتخصص.