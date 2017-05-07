وزير الاتصالات يكشف عن سرعات غير مسبوقة للإنترنت2017-05-07 05:28:15
قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، إن الترددات الخاصة بالجيل الرابع ستوفر سرعات غير مسبوقة للإنترنت وأسعارها ستكون قريبة من الأسعار العالمية، وستحسن من الخدمات الجديدة وستفتح باب التنافسية والاستثمار في تقديم تطبيقات وخدمات جديدة، مشيرا إلى أن أسعار خدمات الاتصالات في مصر مسألة خاضعة لقواعد التجارة والسوق، ونتدخل فيها في بعض الأحيان مراعاة لمصالح المواطن.
وأضاف القاضي، في حواره ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «ten» أن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية كانت ناجحة ومفيدة ووقع خلالها عددا من الاتفاقيات، وأن هناك شركة أمريكية كبيرة ستكون لها استثمارات داخل مصر خلال العامين القادمين وستستحوذ على إحدى الشركات العاملة في السوق المصري قريبًا.
ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع شركة ديل الأمريكية على الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة، وأنه تباحث مع شركة “إي إم سي” لزيادة الاستثمار في مصر فيما يتعلق بريادة الأعمال ومراكز الأبحاث وتأهيل الشباب في الجامعات للعمل في الشركات العالمية، وأنه تحدث مع شركة فيزا وماستر كارد في مسألة الشمول المالي، مشيرًا إلى أنه هناك 330 مكتب بريد في مصر يقدمون الخدمات البريدية في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الاتفاقيات التي تم التحدث فيها خلال زيارة الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل قريبا خلال زيارة رؤساء تلك الشركات في مصر قريبا.
وفيما يتعلق بشكاوى الاتصالات قال الوزير إنه كانت هناك شكاوى من سوء خدمات الاتصالات إلا أن الشكاوى الآن قلت كثيرا عن آخر عام ونصف، وأن الشركة المصرية للاتصالات بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة لتجاوز تلك الشكاوى، والإصلاحات في الشبكة الأرضية التي عمرها حوالي 17 عامًا، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت تغيير الكابلات النحاسية إلى كابلات فايبر، مؤكدا أن جميع الشكاوى الخاصة بسوء الخدمات ستختفي تماما بنهاية 2017.
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