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ننشرأسعار الريال السعودي اليوم الأحد بالسوق الرسمي المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشرأسعار الريال السعودي اليوم الأحد بالسوق الرسمي المصري

2017-05-07 05:20:38
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.82 4.85 3 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.82 4.85 2 يومين
بنك بلوم 4.81 4.84 8 دقائق
بنك عودة 4.81 4.84 3 أيام
البنك العربى 4.81 4.84 3 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 3 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 3 أيام
البنك المصرى الخليجى 4.81 4.84 3 أيام
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 4 أيام
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 3 أيام
بنك قناة السويس 4.80 4.83 3 أيام
كريدى أجريكول 4.79 4.85 3 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 2 يومين
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 2 يومين
المصرف المتحد 4.78 4.84 2 يومين
بنك القاهرة 4.78 4.83 أسبوع واحد
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 3 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوعين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 شهر واحد
البنك الأهلى اليونانى 4.73 4.81 3 أيام
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 3 أيام
بنك البركة 4.67 4.88 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهرين
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